Corinthians acerta patrocínio para as mangas até 2020 e “fecha” camisa

O Sport Club Corinthians Paulista acaba de fechar com a MarjoSports Live Score, startup de tecnologia voltada ao mundo do entretenimento esportivo, uma parceria de 21 meses. Pelo contrato de marketing esportivo, a empresa se torna a mais nova patrocinadora oficial do clube e irá ocupar a manga do uniforme do Timão, espaço que estava com a Agibank desde o ano passado e era o último a ser vendido pelo Alvinegro.

Em relação à exposição da marca, o logotipo da MarjoSports Live Score estará estampado na manga do camisa do uniforme dos jogadores, assim como nos backdrops de entrevistas, placas estáticas no Centro de Treinamento, e também no site, além de posts nas mídias sociais do clube e o uso do rótulo de “patrocinador oficial do Corinthians”.

“Desejamos as boas-vindas ao Bando de Loucos para a MarjoSports Live Score, que percebeu o potencial das plataformas que temos disponíveis para ativação e promoção da marca. Será uma parceria muito interessante para ambos”, disse Andrés Sanches, presidente do clube, em aspa reproduzida pelo site oficial.

A marca estará presente já na camisa da partida contra o Ceará, logo mais, na Arena Corinthians. Um vídeo divulgado pelo clube deu uma amostra de como estarão os corintianos dentro de campo. Além da MarjoSports, o clube também tem os patrocínios do: Ale (valor em sigilo), BMG (R$ 12 mi anuais), PES (R$ 4,5 milhões anuais), Positivo (R$ 8 milhões anuais, mais participação nos lucros), Joli (R$ 4 milhões), Universidade Brasil (R$ 8 milhões) e Poty (R$ 5 milhões).