Conheça melhor Tiago Nunes, a escolha do Corinthians para 2020

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Corinthians encaminhou a contratação do técnico Tiago Nunes, agora ex-Athletico-PR. O início do trabalho será apenas nos bastidores, ao lado dos dirigentes, focado no planejamento, para só em 2020 ir para o campo.

Tiago Nunes chegará ao clube paulista com mais quatro profissionais. Ao todo, o custo com a nova comissão vai girar em torno de R$ 800 mil mensais, valor próximo ao que o Corinthians tinha apenas com Fábio Carille.

Apesar da baixa idade para o futebol, apenas 39 anos, o novo comandante do Timão já é bem rodado e trabalhou em todas regiões do Brasil, em quase 20 temporadas somadas.

A carreira

Gaúcho de Santa Maria, Tiago Nunes começou sua trajetória no futebol em 2000. Depois de rodar oito estados brasileiros diferentes como preparador físico, auxiliar e depois treinador. A maioria dessas experiências em equipes do Rio Grande do Sul. Chegou ao Grêmio para comandar o sub-15 da equipe em 2013. Desde então, sua carreira foi construída com bons trabalhos. Com o sucesso no Imortal, no Juventude e no Veranópolis, ganhou a chance de ouro no Athletico Paranaense.

O começo do sucesso

O técnico chegou ao sub-19 do Furacão e estreou no dia 19 abril de 2017, com uma vitória de 3 a 0 sobre o Independente Futebol São-Joseense. A partir daí, começou a chamar a atenção com a mistura de um futebol ofensivo e equilibrado.

Com o trabalho cada vez mais sólido, foi convidado para ser o treinador do time de aspirantes na disputa do Campeonato Paranaense de 2018. Com dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, foi campeão estadual com o sub-23.

A grande chance

O péssimo desempenho de Fernando Diniz à frente do time principal, com cinco vitórias, sete empates e nove derrotas em 21 jogos, fez o planejamento do clube em 2018 ir por água abaixo. Após a pausa para a Copa do Mundo, o torcedor athleticano pedia a todo instante a efetivação de Tiago Nunes no time profissional. E Mário Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do clube, cedeu. Mesmo pegando o Rubro-Negro na vice-lanterna do Brasileirão, conduziu o time ao sétimo lugar e conquistou o primeiro título continental do Athletico, a Copa Sul-Americana.

Consolidação

Apenas no dia 11 de janeiro, Tiago Nunes foi efetivado como treinador do Athletico Paranaense para 2019, o melhor ano da história da instituição. Depois de bater de frente com gigantes do futebol continental, como Boca Juniors, na Libertadores, e River Plate, na Recopa Sul-Americana, chegou ao título inédito da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo, nos pênaltis, em pleno Maracanã, Grêmio e derrotando o Internacional, no Beira-Rio.

De quebra, mais uma conquista internacional, a Levain Cup, antiga Copa Suruga, no Japão.

Esquema tático

Tiago Nunes é adepto do esquema 4-5-1, com dois jogadores de velocidade nas pontas, transições rápidas e um camisa 9. Tanto no time aspirante campeão paranaense em 2018, na figura de Ederson, como nas equipes que levantaram a Sul-Americana, com Pablo, e a Copa do Brasil, com Marco Rúben, o novo “professor” nunca deixou de colocar atletas nesta posição.

Defensivamente, Tiago costuma usar as famosas duas linhas de quatro e dois atacantes flutuando, fazendo o primeiro combate. O grande diferencial é a proposta: uma saída de bola pelo chão, de preferência, transição rápida e sem que os jogadores carreguem muito a bola, toques simples e curtos, para acelerar o time. Sem a bola, a marcação muitas vezes começa no tiro de meta do adversário.

Desempenho pelo Athletico.

– jogos: 104

– vitórias: 54

– empates: 28

– derrotas: 22

– aproveitamento: 59,1%

– títulos: Campeonato Paranaense Sub-23 (2018), Copa Sul-Americana (2018), Levain Cup (2019) e Copa do Brasil (2019)