Concorrentes? Love conta como é a relação com Gustagol e Boselli

Vagner Love chegou e rapidamente conquistou a confiança do torcedor e da comissão técnica do Corinthians. Para a mesma posição, o Timão também conta com Gustagol, dono de uma fase esplendorosa em 2019, e Mauro Boselli, argentino com fama de goleador e que também gera muita expectativa entre todos.

Mas, engana-se quem pensa que há qualquer clima de rivalidade entre os centroavantes. Para Vagner Love, inclusive, a situação é um pouco mais cômoda, já que Fábio Carille o tem escalado mais aberto, não como referência, seja ao lado de Gustagol e Boselli.

O camisa 9, aliás, divide o quarto da concentração com Gustagol, titular absoluto e que ficou de fora das duas últimas partidas por causa de dores no joelho esquerdo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É um jogador que nos faz falta pela fase que vem vivendo, pelo jogador que se formou nesse período que ficou fora. Um cara super do bem, gente boa. Estou superfeliz por dividir a concentração com ele. Torço para que ele volte logo”, comentou o atleta de 34 anos, para em seguida revelar bastidores de sua relação com Boselli.

“Muito boa minha relação com ele, uma excelente pessoa, todos tem um carinho muito grande por aqui. Eu consigo falar um ‘portunhol’ com ele, por ter convivido com outros jogadores de outras nacionalidades, é um cara que trabalha muito, muito dedicado, e a dificuldade é do futebol mesmo, não sei como é no México, não acompanho, mas vai nos ajudar muito na temporada”, garantiu.