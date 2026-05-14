Com três de Ariel, Corinthians atropela o Bragantino pelo Paulistão F

Foto: Reprodução / Corinthians
Publicado 14/05/2026 às 19:26

O Corinthians goleou o Bragantino por 6 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio Benito Agnelo Castellano, pela segunda rodada do Paulistão F. Jhonson (2), Ariel (3) e Ana Vitória marcaram os gols das Brabas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians venceu a primeira na competição e agora ocupa a segunda colocação, com três pontos. No primeiro jogo, o Timão havia perdido para o São Paulo por 2 a 1. Já o Bragantino, que empatou com o Taubaté na estreia, está no sexto lugar, com um ponto.

📋 Resumo do jogo
🔴 BRAGANTINO 0 x 6 CORINTHIANS ⚫⚪

🏆 Competição: Paulistão F (segunda rodada)
🏟️ Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

GOLS

  • ⚽ Jhonson, aos 21' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Ariel, aos 28' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Ana Vitória, aos 42' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Jhonson, aos 2' do 2ºT (Corinthians)
  • ⚽ Ariel, aos 5' do 2ºT (Corinthians)
  • ⚽ Ariel, aos 19' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo?

O Corinthians inaugurou o marcador logo aos 21 minutos de jogo. Após jogada pela esquerda, Juliete cruzou para Jhonson, que se esticou para completar para o gol. Sete minutos depois, em contra ataque, Ariel recebeu na área e bateu na saída da goleira adversária. Aos 44, Ana Vitória desviou de cabeça na primeira trave após cobrança de escanteio e fez mais um para as brabas.

Logo aos dois do segundo tempo, Jhonson roubou a bola no campo de ataque, invadiu a área e contou com desvio para ampliar. Aos cinco, a goleira do Bragantino saiu mal em cobrança de escanteio e a bola sobrou para Ariel marcar seu segundo no jogo. Ela marcaria mais um aos 19 minutos, quando Juliete recebeu pela esquerda e cruzou de primeira para a camisa 11 cabecear por cima de Thayla Nobre.

Próximos jogos

BRAGANTINO

  • Santos x Bragantino (11ª rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 17/05 (domingo), às 18h (de Brasília)

CORINTHIANS

  • Cruzeiro x Corinthians (11ª rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 18/05 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

