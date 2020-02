Com suspeita de lesão, Pedro Henrique adota política do “come quieto” no Corinthians

Pedro Henrique deixou o clássico com o São Paulo depois de sentir uma “fisgada na coxa”. Agora, o jogador vai passar por exames de imagem para ter um diagnóstico certo. Apesar do otimismo dentro do clube, ainda há suspeita de lesão.

Ainda no Morumbi, Pedro Henrique explicou que pediu substituição por precaução. Sobre seu desempenho, mais uma vez elogiado depois da bela atuação frente ao Guaraní-PAR, pela Libertadores, a aposta de Tiago Nunes contou como tem se cobrado para reconquistar a confiança da torcida corintiana.

“O professor vem me dando muita confiança, assim como meus companheiros. Eu estou evoluindo a cada jogo, espero continuar assim. Sempre no pós-jogo eu vejo o scout do jogo, vejo o que errei para melhorar. Vou continuar assim, quietinho”.

Com a semana cheia, a comissão técnica alvinegra ainda espera que Ramiro, Danilo Avelar e Léo Santos apresentem uma evolução significativa em seus respectivos tratamentos para que fiquem à disposição do treinador o quanto antes.

O elenco do Corinthians ganhou folga neste domingo e também na segunda. No dia seguinte, o time vai se reapresentar para o jogo do sábado que vem, contra o Água Santa, em Diadema.