Corinthians relaciona Renê Junior e tira Pedrinho contra o Avaí

Na manhã chuvosa deste sábado, em São Paulo, o Corinthians finalizou a preparação para enfrentar o Avaí no domingo (25), às 19h (de Brasília), na Ressacada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade foi a presença de Renê Junior na lista de relacionados do técnico Fábio Carille.

O volante volta a participar de um jogo após 399 dias, mais do que um ano. O camisa 8, que chegou ao Timão em 2018, se recuperou de uma cirurgia no ligamento do joelho esquerdo após uma ruptura sofrida em julho do ano passado. Já Pedrinho, com um trauma decorrente de uma pancada no quadril, é ausência confirmada para o confronto.

Confira abaixo todos os relacionados:

Goleiros: Caique e Cássio

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf, Ramiro e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Everaldo, Gustavo e Vagner Love

No treino, Carille concluiu os últimos ajustes com uma atividade tática, que sucedeu instruções passadas em vídeo pela comissão técnica aos atletas. O foco do trabalho de campo foi o posicionamento da equipe e também as ações ofensivas, além das repetições de cobranças de falta para ataque e defesa.

O Corinthians é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados. Na última rodada, venceu o Botafogo por 2 a 0 e vem de um empate sem gols diante do Fluminense pela Copa Sul-Americana. Já o Avaí é o lanterna do nacional com apenas seis pontos conquistados e nenhuma vitória.