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Com novidade, Corinthians se reapresenta e abre preparação para enfrentar o Peñarol

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Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/05/2026 às 14:45

Nesta terça-feira, o Corinthians se reapresentou com novidade no elenco e iniciou a preparação para enfrentar o Peñarol, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

A principal novidade do treino desta manhã foi Charles. Recuperado de uma lesão no calcanhar, o volante treinou normalmente com o restante do grupo e vive a expectativa de voltar a atuar, depois de mais de um mês distante dos gramados.

Por sua vez, Memphis segue em fase de transição física devido a uma lesão de grau 2 na coxa direita. O atacante não entra em campo desde o último dia 22 de março e o departamento médico do clube adota cautela com o retorno do holandês.


Como foi o treino?

A manhã do Timão iniciou com um trabalho de força na academia. No gramado, logo depois do aquecimento, o técnico Fernando Diniz comandou um jogo de enfrentamento com foco em conceitos defensivos.

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Situação do Corinthians

O Corinthians vem de uma derrota para o Botafogo por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro. Agora, o time comandado por Fernando Diniz é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com Santos e Grêmio, que aparecem fora do Z4.

Na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

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