Com nome no BID, Gil está liberado para estrear pelo Corinthians

Anunciado oficialmente pelo Corinthians na última quarta-feira, o zagueiro Gil conta com condições legais para fazer sua estreia pelo Alvinegro do Parque São Jorge na reestreia oficial do clube na temporada, no próximo dia 14 de julho, na Arena Corinthians, diante do CSA. Isso porque, nesta sexta-feira, o defensor foi regularizado e teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Com a chegada em São Paulo prevista para a próxima terça-feira, depois de passar alguns dias de férias no Rio de Janeiro junto a família, Gil chega inicialmente com contrato até o fim do ano, com a opção de renovação por mais três temporadas. Depois de defender o clube entre 2013 e 2016, o reforço volta para ganhar o teto salarial do clube, junto com o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner.

Seis meses antes do fim do contrato, Gil conseguiu uma liberação amigável junto ao Shandong Luneng. No clube chinês, o defensor de 32 anos, participou de todos os jogos da temporada e, na passagem, disputou 114 jogos e marcou 11 gols em três anos e seis meses de vínculo. Em sua última partida, foi capitão da equipe no triunfo diante do Beijing Guoan.

Ao mesmo tempo em que chega como mais uma opção e com status de titular, o defensor deve causar uma dor de cabeça para o treinador Fábio Carille pensando em que perderá o lugar nos 11 iniciais do Alvinegro: Henrique ou Manoel. Se optar por repetir a tendência dos últimos anos, o Gil deve entrar na vaga de Henrique, pelo lado esquerdo defesa corintiana.