Com mudança na defesa, Corinthians está escalado para enfrentar o Botafogo

O Corinthians está escalado para o duelo de logo mais diante do Botafogo, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o lugar do suspenso Gabriel Paulista, o técnico Fernando Diniz optou por começar com André Ramalho entre os 11 titulares.
A bola rola para Botafogo e Corinthians às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
Corinthians escalado
Com relação aos 11 iniciais do último compromisso pelo Brasileirão, na vitória diante do São Paulo, o Timão tem apenas a ausência de Gabriel Paulista. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e cumpre suspensão nesta tarde.
Sendo assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard e Yuri Alberto.
- Desfalques: Memphis Depay (transição física), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), Hugo (cirurgia no joelho direito) e João Pedro Tchoca (cirurgia para retirada de hérnia inguinal).
Botafogo também definido
Os titulares de Franclim são: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Huguinho e Lucas Villalba; Montoro, Kadir e Arthur Cabral.