Com Memphis e sem Bidu, Corinthians encerra preparação para duelo na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Corinthians se apresentou no CT Dr. Joaquim Grava e encerrou a preparação para enfrentar o Peñarol, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Em processo final de transição física, Memphis Depay treinou normalmente com o grupo, enquanto Matheus Bidu não foi a campo.

O camisa 10 do Timão não entra em campo desde o último dia 22 de março, devido a uma lesão de grau 2 na coxa direita. Agora, chegando ao final do processo de recuperação do problema, o atacante fica mais próximo de um retorno aos gramados e convive com a expectativa de voltar a atuar pelo clube.

No entanto, o técnico Fernando Diniz ganhou outra preocupação. Matheus Bidu sofreu uma entorse no tornozelo na derrota para o Botafogo e permaneceu na parte interna para tratamento. O lateral esquerdo, portanto, é dúvida para enfrentar o Peñarol nesta quinta-feira.



Como foi o treino?

A manhã de treinamento começou nas instalações do CT, com um vídeo de instruções táticas e, posteriormente, trabalho de ativação na academia. Na sequência, o elenco foi ao campo e realizou dois exercícios táticos sob o comando de Diniz.

O treinador aproveitou o momento para instruir a equipe em situações de jogo distintas. Ao final do treino, jogadas de bola parada também foram trabalhadas.

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Situação do Corinthians

O Corinthians vem de uma derrota para o Botafogo por 3 a 1 no Campeonato Brasileiro. Agora, o time comandado por Fernando Diniz é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas 18 pontos - igualado com Santos e Grêmio, que aparecem fora do Z4.

Na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.