Com mapa do Brasil pegando fogo, Corinthians protesta contra queimadas na Amazônia

O Corinthians publicou um vídeo na tarde desta quinta-feira em protesto contra as recentes queimadas na Floresta Amazônica.

A postagem contém 15 segundos e mostra o mapa do Brasil dentro do escudo do clube pegando fogo. Ao final, mostra a hashtag “#RezePelaAmazônia”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Rapidamente a publicação ganhou o apoio dos torcedores, que aprovaram a iniciativa. O Corinthians é sempre lembrado pelo engajamento com questões sociais.