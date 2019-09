Com Love suspenso, Boselli e Gustagol brigam por vaga no ataque

Passada a eliminação na Copa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, o Corinthians redireciona o foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Vasco, às 11 horas (de Brasília), deste domingo, pela 22ª rodada.

Para a partida, Fábio Carille tem uma dor de cabeça, além da condição física dos jogadores devido à maratona de quatro partidas em 10 dias. Na vitória contra o Bahia, no último sábado, Vagner Love recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Desse modo, Mauro Boselli e Gustagol brigam por uma vaga no comando de ataque, mas, após a ótima atuação contra Del Valle, quando marcou um dos gols do Timão no empate por 2 a 2, o argentino sai em vantagem para desbancar o companheiro.

Depois do embate com os equatorianos, Carille, inclusive, descartou repetir a dupla Vagner Love e Boselli, mas rasgou elogios ao camisa 17, que soma seis gols em 33 jogos, sendo quatro deles depois da pausa da Copa América.

Por outro lado, Gustagol contabiliza números superiores se comparado toda a temporada, com 10 gols em 37 jogos. Love, por sua vez, é o artilheiro do Timão em 2019, com 11 tentos em 47 compromissos.

Com 35 pontos conquistados e uma partida a menos em relação aos rivais, já que folgou na rodada do meio de semana por conta do embate na Copa Sul-Americana, o Corinthians é o quinto colocado do Brasileiro.