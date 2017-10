Com Jô ‘absolvido’, Corinthians pode ter força máxima no Derby

Caso não ocorram lesões durante a semana, o Corinthians terá a sua força máxima para o clássico com o Palmeiras, no próximo domingo, no estádio de Itaquera. A possibilidade acontece porque nenhum dos sete jogadores titulares que estavam pendurados foram advertidos com cartão na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, em Campinas.

O Corinthians entrou no campo do Estádio Moisés Lucarelli com Jô, Cássio, Balbuena, Pablo, Gabriel, Rodriguinho e Jadson com acúmulo de dois cartões amarelos. No entanto, o único a ser advertido do time de Fábio Carille foi o atacante Clayson, que entrou no segundo tempo.

O cenário favorável, contudo, não teria acontecido se o árbitro Marcelo Aparecido de Souza tivesse visto Jô, caído no gramado, desferir um chute na canela do zagueiro Rodrigo nos minutos finais do duelo. O centroavante, portanto, viraria desfalque para o Derby caso fosse punido pelo juiz.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, Carille garantiu não ter sugerido aos jogadores evitarem cartões diante da Ponte Preta. “Primeiro era o resultado, para depois pensar no Palmeiras. Preferia perder dois jogadores aqui hoje e sair com a vitória”, afirmou.

Em contrapartida, o treinador, elogioso à atuação corintiana em Campinas, acenou com uma chance a Clayson para iniciar o clássico. O atacante, que marcou quatro gols nos últimos sete jogos, entrou bem contra a Ponte e criou jogada que quase culminou com o gol de empate nos primeiros minutos do segundo tempo.

Com o revés, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o vice-líder Palmeiras (53) reduzir a diferença para apenas três pontos ao final da rodada – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália. No pior dos cenários, o clube de Parque São Jorge perderá a primeira colocação caso seja derrotado no Derby do próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), em Itaquera.