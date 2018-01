Com Corinthians interessado, Flu espera manter Henrique Dourado

Presentes na cerimônia que marcou a abertura da Copa Flórida, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos, os presidentes de Corinthians e Fluminense gastaram bastante a voz para falar sobre o centroavante Henrique Dourado, nesta terça-feira. O corintiano Roberto de Andrade confirmou interesse na contratação do jogador, enquanto o tricolor Pedro Abad negou a intenção de negociá-lo.

“Não tenha dúvida que temos interesse. Todo o mundo sabe que perdemos o Jô e estamos atrás de um camisa 9. O Henrique foi artilheiro do Brasileiro juntamente com o Jô”, elogiou Roberto, antes de ser cauteloso ao abordar a transação. “Não tenho a deselegância de me antecipar nas coisas. Existe um problema financeiro entre o atleta e o Fluminense, e eles podem se acertar. O Corinthians fica à espera, agindo com ética”, ponderou.

Segundo noticiou o jornalista Bruno Voloch, blogueiro da Gazeta Esportiva, o Corinthians já obteve um acordo para adquirir 50% dos direitos econômicos de Henrique Dourado por R$ 8 milhões. “Não sei de onde partem esses valores, mas isso não significa que não acontecerá e que o valor não será esse. Não sei. O Corinthians não fez proposta. Só existe uma manifestação de vontade de contar com o atleta caso ele saia do Fluminense”, desconversou Roberto de Andrade.

O Fluminense também tem vontade de continuar a contar com Henrique Dourado. “Quem não quer ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Somos os detentores dos direitos e utilizaremos o jogador, sem dúvida nenhuma. Queremos o Henrique para a temporada”, afirmou Pedro Abad, para quem o desejo é correspondido. “O Henrique está bastante feliz no Fluminense e vai ficar.”

Roberto de Andrade espera aproveitar a proximidade de Pedro Abad, com quem está convivendo durante a estadia em Orlando, para fazê-lo mudar de ideia. “É óbvio que isso facilita bastante”, disse o presidente do Corinthians. Para o mandatário do Fluminense, no entanto, não há influência: “Podemos falar de bola, mas não sobre o Henrique Dourado”.

Corinthians e Fluminense só se entendem quando outro Henrique está em pauta. O zagueiro com passagem pelo Palmeiras já encaminhou a sua rescisão de contrato com o clube carioca, conforme Abad confirmou, para sacramentar a transferência para o paulista, como Roberto de Andrade também indicou.