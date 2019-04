Com Boselli, Corinthians encerra preparação e divulga relacionados

O Corinthians encerrou neste domingo a preparação para enfrentar o Santos na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. No CT Joaquim Grava, Fábio Carille focou em trabalhos táticos para definir a equipe que mandará a campo.

Os destaques ficaram por conta de Mauro Boselli e Manoel. Após ficar de fora do duelo contra o Ceará, no meio de semana, pela Copa do Brasil, devido a dores no ombro esquerdo, o zagueiro trabalhou normalmente e está relacionado, assim como o atacante, que voltou da Argentina depois de ser liberado pelo clube para acompanhar o velório de seu sogro.

Dentro de campo, Carille priorizou o posicionamento de sua equipe ao fazer vários trabalhos táticos. Inicialmente, o treinador priorizou uma atividade em espaço reduzido, visando troca de passes e posse de bola. Em seguida, o comandante alvinegro fez uma atividade para corrigir a disposição de seus atletas no campo.

Nos dois treinamentos antes do clássico, o técnico alterou a escalação tida como titular, mas, a princípio, não deve fazer mudanças em relação ao time que triunfou na primeira partida da semi por 2 a 1. Assim, um provável Timão para encarar o Peixe tem: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Love (Pedrinho) e Gustagol.

Com o triunfo por vantagem mínima no duelo da ida, o Corinthians precisa de um simples empate na volta para avançar. Uma vitória do Santos por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis. O time de Jorge Sampaoli já vendeu todos os ingressos para o embate no Pacaembu.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Junior Urso, Ralf, Ramiro e Richard

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love