Coelho entende vitória do Corinthians sobre o Avaí como obrigação

O Corinthians encara o lanterna Avaí, nesta quarta-feira, e pode ficar cada vez mais perto de garantir a vaga na Libertadores. Dyego Coelho deixou claro que apenas a vitória interessa para os objetivos do Timão e pediu mais agressividade ao elenco.

“Nós temos essa obrigação (de vencer o Avaí). Não tem para onde fugir. Amanhã temos que ganhar o jogo de qualquer maneira. Claro que vamos organizados, vamos fazer mudanças, que a gente viu que faltou um pouco contra o Botafogo. Faltou agressividade no último terço. Para gente ganhar o jogo amanhã precisamos ser mais agressivos”, analisou.

A mudança de estilo de jogo no Corinthians já ficou evidente mesmo com poucos jogos de Coelho no comando. A equipe troca mais passes, tem mais posse de bola e aparece mais no campo de ataque. Os erros nas finalizações, entretanto, tem atrapalhado a equipe na busca pelas vitórias.

O técnico interino do Alvinegro foi sincero e falou que a vitória deve vir antes do desempenho da equipe no duelo desta quarta.

“A gente precisa ganhar o jogo. Não quero saber se vai jogar bem ou mal. Falo com essa certeza porque os jogadores estão passando isso para mim. Eles querem isso. A maneira agressiva faz com que a gente jogue bem. Isso automaticamente faz com que o torcedor goste do jogo. A grande situação é que precisamos vencer o jogo”.

O Corinthians ocupa a oitava colocação com 50 pontos e leva, por enquanto, a última vaga para a Libertadores. Esta posição coloca a equipe apenas na fase prévia. Para conquistar a classificação diretamente para a fase de grupos, o Timão precisa ultrapassar Internacional e São Paulo e conquistar a sexta posição. A distância para o rival é de quatro pontos.