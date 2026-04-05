Cobrança e pressão em Dorival transformam jogo contra o Inter em "final" para o Corinthians

O embate contra o Internacional ganhou caráter decisivo para o futuro do técnico Dorival Júnior no Corinthians. O duelo se tornou uma espécie de final para o Timão, que busca dar uma resposta à Fiel Torcida após a queda de desempenho e o jejum de oito jogos sem vencer, com três derrotas e cinco empates.

O clima de pressão nos bastidores do Corinthians ganhou novos contornos após a derrota para o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para além da derrota, a atuação do Timão não agradou, o que resultou em uma visita da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, ao CT Dr. Joaquim Grava no dia seguinte.

Insatisfeitos com o desempenho recente do Timão, os torcedores chegaram em caravana do Rio de Janeiro e foram direto ao CT. A organizada adotou um tom de cobrança e rispidez ao cobrar não só Dorival Júnior, mas também o presidente Osmar Stabile, o diretor Marcelo Paz e todo o elenco alvinegro.

"O que pedimos aqui é raça, vontade. Que vença domingo, quinta, e depois contra o Palmeiras também. E até um jogo que não conseguir a vitória, desde que a derrota nos represente em campo. Nossa história sempre foi de luta. Foram vários jogos em que não tivemos a mínima representatividade. Chamamos o elenco inteiro. Nossa entrada foi um pouco ríspida, porque queríamos falar com todo mundo, desde os mais novos até os recém-chegados. Foi um tom mais elevado de cobrança. Sabemos do potencial deles, onde podem chegar. Conseguimos falar com o presidente, com o Dorival, com o Marcelo Paz e jogadores. Prometeram mudança", relatou Alê Oz, presidente da Gaviões.

📍 CT Dr. Joaquim Grava Na manhã desta sexta (3), o Corinthians deu sequência à preparação para a 10ª rodada do Brasileirão. 🗓️ 05/04 (domingo)

🆚 Internacional

⏰ 19h30 (horário de Brasília)

🏟 Neo Química Arena Assista completo na Corinthians TV 👉🏽 https://t.co/va0zjUlqz1… pic.twitter.com/Mm0PMVuLdj — Corinthians (@Corinthians) April 3, 2026

"Cobramos sim o Dorival, queremos entender algumas escalações, algumas alterações. Ele falou o lado dele. Ele está pressionado sim, não seremos hipócritas. Precisa ganhar domingo, quinta-feira e depois domingo. Nossa cobrança foi desde ao presidente ao elenco", completou.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Stabile está sofrendo muita pressão de pessoas próximas para trocar o comando técnico da equipe, mas ainda não decidiu demitir o técnico Dorival Júnior. O confronto diante do Internacional, portanto, deve ser decisivo para o futuro do comandante.

A multa rescisória para rescindir o contrato é de três salários, além de algumas cifras referentes ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ou seja, cerca de R$ 6 milhões. O valor, embora não seja considerada tão alto, tem um peso importante diante da grave situação financeira atravessada pelo Timão.

Dorival Júnior soma 62 jogos no comando do Corinthians, com 25 vitórias, 19 empates e 18 derrotas, totalizando 50,5% de aproveitamento. São 67 gols marcados e 55 sofridos. Ele levou o Timão aos títulos da Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026).

Dorival precisará superar retrospecto negativo pessoal contra o Inter

Para quebrar o jejum e aliviar a pressão sobre seu trabalho no Corinthians, Dorival Júnior precisará superar o retrospecto negativo na carreira contra o Internacional. O treinador amarga números ruins contra o Colorado.

De acordo com dados da plataforma Ogol, especializada em estatísticas, o comandante tem um histórico de 13 derrotas, quatro empates e nove vitórias em 26 jogos contra o Internacional ao longo da carreira, o que representa 39,7% de aproveitamento. Foram 34 gols marcados e 48 sofridos.

No comando do Corinthians, porém, o cenário é diferente. Desde que assumiu o clube, o treinador enfrentou o Colorado em duas oportunidades e está invicto, com uma vitória e um empate. O triunfo por 4 a 2, na Arena, veio em seu segundo jogo pela equipe alvinegra. Já no último confronto entre os clubes, o duelo terminou empatado em 1 a 1, no Beira-Rio.

Com Dorival pressionado, o Corinthians recebe o Internacional neste domingo, a partir das 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela décima rodada do Brasileirão. O Timão quer voltar a vencer para encerrar o jejum incômodo e subir na tabela, uma vez que estacionou nos 10 pontos e caiu para a 14ª posição.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Internacional (décima rodada do Brasileirão)

Data e horário: 05/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)