Clayson xinga árbitro do clássico em vídeo divulgado pelo Corinthians

O atacante Clayson teve um momento de euforia registrado pela TV Corinthians após a vitória sobre o Santos, na última segunda-feira, que classificou o clube para a final do Campeonato Paulista. O jogador acabou sendo flagrado xingando o árbitro Raphael Claus. O vídeo, editado pouco depois da sua divulgação, captava o áudio do atacante de forma clara.

“Chupa, Claus”, berrou o jogador, ainda no túnel da saída do gramado do Pacaembu, vibrando para a câmera logo na sequência. Após perceber a repercussão do xingamento, o clube cortou essa parte da filmagem para evitar polêmicas maiores.

Juiz da semifinal, Claus não teve entreveros com os atletas dentro do gramado. Os corintianos reclamaram de um pênalti em Ramiro, ignorado pelo juiz, mas não se mostraram insatisfeitos com o desempenho do trio.

O único lance mais duro envolvendo Clayson se deu ainda no primeiro tempo, quando ele foi desarmado por Pituca e precisou de atendimento médico após ficar no chão. O árbitro considerou o lance normal. O elenco alvinegro, de folga nesta terça, retoma os trabalhos na quarta, no CT Joaquim Grava.