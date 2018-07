Clayson treina com bola e deve reforçar o Corinthians no Majestoso

O atacante Clayson pode ser uma novidade da equipe do Corinthians para o Majestoso de sábado, às 21h (de Brasília), no estádio do Morumbi. Depois de ser vetado da retomada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 0 para o Botafogo, quarta, na Arena, o jogador trabalhou normalmente nesta quinta e, caso mostre a mesma desenvoltura nesta sexta-feira, é um provável titular para o clássico frente ao São Paulo.

Colocado entre os reservas e aqueles que não atuaram os 90 minutos contra os cariocas, o avante desenvolveu bem o seu jogo durante a atividade, mostrando agilidade para se livrar da marcação. De acordo com o departamento médico, ele ainda se queixa de dores no joelho direito, na cartilagem, causadas por um desgaste. O tratamento é fortalecer os músculos da perna para que o atleta não precise forçar tanto o local.

Em boa situação clínica, Clayson é considerado titular da equipe de Osmar Loss, como comprovou sua presença no primeiro amistoso contra o Cruzeiro, há duas semanas. Naquela ocasião, a única em que o atleta entrou em campo nos amistosos preparatórios para a volta das competições, ele atuou por 45 minutos e teve participação no gol de Romero, dominando lançamento longo e ajeitando para o paraguaio.

Escolhido para substituir o atacante diante do Fogão, Mateus Vital é quem provavelmente perderia a posição, em mudanças que devem ser explicadas no trabalho de sexta, o último antes do clássico. Outro que inda briga por uma vaga no setor, mas correndo por fora, é o meia Marquinhos Gabriel. Pedrinho, na visão de Loss, só atua pelo lado direito, concorrendo diretamente com Romero.

Além de Clayson, outra novidade da atividade foi o volante Douglas. Ele trabalhou com o restante dos companheiros e, se o clube conseguir regularizá-lo a tempo, pode até ser relacionado para encarar o Tricolor. O mais provável, no entanto, é que ele só possa atuar na semana que vem.

O volante Ralf, em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha da perna esquerda, fez trabalho específico em um outro campo do CT, iniciando o processo de transição. O atleta deve ficar à disposição apenas para o jogo contra o Vasco, no outro domingo, dia 29, em Brasília. Mantuan, com um estiramento muscular na coxa esquerda, só volta em agosto.

Timão finaliza a sua preparação para encarar os são-paulinos na tarde de sexta, quando será definida a formação. Atualmente com 19 pontos conquistados, a equipe, campeã do Brasileiro em dois dos últimos três anos, está oito pontos atrás do líder Flamengo.