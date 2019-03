Clayson “renasce” com gol e recebe apoio de Carille no Corinthians

O atacante Clayson voltou a marcar um gol após mais de dez meses no último sábado, no empate por 1 a 1 com o São Bento, em Sorocaba, colocando um ponto marcante no que parece ser uma retomada para o seu futebol. Assim que viu seu chute parar na rede lateral, o corintiano vibrou muito, foi festejado pelos companheiros e mostrou quão importante era aquele momento.

Ele não marcava desde o dia 18 de abril, quando contribuiu para a goleada por 4 a 0 sobre o Paraná. Depois de um segundo semestre muito ruim em 2018, sem conseguir sequência na equipe e convivendo com problemas extra-campo, Clayson reencontrou no técnico Fábio Carille alguém que acredita bastante no seu potencial.

“A gente acaba escutando muita coisa, mas é difícil de falar porque eu não estava no dia a dia. Só que sei dos problemas que ele teve no joelho, perdeu a sogra cedo, a filha ficou 60 dias, se não me engano, na UTI”, disse o treinador, que reservou uma vaga entre os inscritos no Paulista ao atacante, que começou o ano precisando de um tempo maior para retomar seu melhor condicionamento físico. Uma prova da confiança no atleta.

“É um jogador muito decisivo, como foi no Brasileirão de 2017, ganhou a titularidade na reta final, e foi muito decisivo, contra o Fluminense, São Paulo, no Morumbi. É titular no título Paulista do ano passado, só não jogou o último porque foi expulso no primeiro jogo. É um jogador em quem acredito muito”, continuou Carille, que usou o jogador em todos os jogos desde a estreia dele no ano, contra o Novorizontino, sendo quatro como titular.

Em busca da manutenção dessa condição, o ponta corintiano terá uma semana inteira de treinamentos pela frente até o próximo jogo, contra o Santos, no domingo, dia 10, na Arena Corinthians. O elenco se reapresenta na tarde de terça, no CT Joaquim Grava.

Com 14 pontos conquistados no Campeonato Paulista, o Alvinegro lidera o Grupo C da competição, um ponto à frente da Ferroviária, segunda colocada. O Bragantino é o terceiro colocado, com dez, deixando o Alvinegro em posição confortável pensando na classificação à próxima fase.