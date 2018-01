Clayson exalta postura do Corinthians e comemora gol da virada

Depois de ir para o intervalo da partida da quarta-feira perdendo, o Corinthians voltou com outra postura para o segundo tempo da partida contra a Ferroviária e conseguiu a vitória por 2 a 1. Autor do gol da virada, o atacante Clayson comemorou a forma como o Timão atuou na segunda etapa e o gol que ele dedicou à sua esposa que está grávida.

“Fazer gol é sempre bom. Quando você faz o gol da virada, da vitória tem um sabor especial, mas o grupo todo está de parabéns. Tivemos uma postura diferente para empatar rápido (gol do Balbuena aos três minutos) e fazer o gol da virada”, declarou o jogador de 22 anos, que comemorou dedicando o gol para sua esposa.

“Graças a deus está vindo uma benção (meu filho), fiquei feliz de fazer o gol e comemorar com ela (minha esposa) esse presente. Foi ainda mais especial porque esse ano foi o primeiro jogo que ela veio assistir. Estávamos com visita em casa, comemos uma pizza de jantar e ela fez uma publicação na rede sociais”.

No lance do gol do empate, Clayson arrancou pelo lado esquerdo, saiu do marcador e finalizou. O atacante celebrou o fato dessa jogada ter funcionado após ele ter tentado ela algumas vezes sem sucesso nesta temporada.

“Ficavam me zuando (porque eu não estava acertando a jogada). Eu tiro com facilidade o zagueiro, mas estava faltando a finalização. Ontem tive a felicidade e fiz o gol. Fiquei feliz de conseguir fazer isso”.

*Especial para a Gazeta Esportiva