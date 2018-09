Clayson assume busca por uma bola e avisa: “Não é hora de jogar bonito”

O atacante Clayson foi o escolhido para falar com a imprensa na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e mostrou bastante sinceridade ao tratar do momento do Corinthians. Em clara resposta às críticas feitas ao desempenho do Alvinegro contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, sem conseguir chutar uma bola em direção ao gol no empate por 0 a 0, ele afirmou que o momento do clube não é de jogo bonito.

“Nós fomos com uma proposta de jogo lá para o RIo de Janeiro, conseguimos executá-la com sucesso, jogamos por uma bola. Tivemos essa bola, comigo e com o Douglas, mas não conseguimos concluir em gol. Sabemos que precisamos melhorar, essa parte defensiva começa desde lá no ataque também. Vamos buscar melhorar para ir com tudo no jogo da volta”, avaliou o jogador, de olho na chance de conquistar uma vaga na final da Copa do Brasil.

Para que isso aconteça, o Timão precisa de uma vitória simples no tempo normal contra os cariocas, em duelo marcado para o dia 26, na Arena Corinthians. Um novo empate, independentemente do número de gols marcados, levaria a decisão para os pênaltis, com o vencedor encarando o melhor entre Cruzeiro e Palmeiras, que duelam na outra semifinal.

“Jogando dentro de casa creio que vamos com uma proposta diferente, para poder vencer o jogo. Mas, também, se não for, vamos jogar para se defender, buscar por uma bola e passar para final. Não é hora de jogar bonito, é hora de vencer”, atestou o atleta, dando a entender que essa ideia surgiu com a chegada de Jair Ventura ao clube, após o mau desempenho sob o comando de Osmar Loss.

“Com o Loss a gente procurava até propor um pouco mais o jogo. Nossa proposta de jogo mudou no último. Até pela queda de rendimento. A gente não pode também achar que vai chegar lá, propor o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Fomos para lá fazer um jogo estratégico e fomos bem. Não é feio assumir que a gente vai jogar por uma bola só”, concluiu o jogador.

Antes de encarar a volta diante dos rubro-negros, Clayson e companhia terão pela frente dois jogos dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro será neste domingo, contra o Sport, às 19h (de Brasília), enquanto o segundo será no outro final de semana, dia 23, frente ao Internacional.