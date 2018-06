Citadini provoca “atropelado” Palmeiras e vê Flamengo beneficiado

Conhecido por não ter papas na língua, o conselheiro do Corinthians, Antonio Roque Citadini, aproveitou o espaço oferecido pelo programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, para provocar o arquirrival Palmeiras, que desde o ano passado tem levado a pior nos clássicos com o clube de Parque São Jorge.

Nesse período, em sete encontros, o time alvinegro conquistou seis vitórias, sendo a principal delas a que garantiu o título do Campeonato Paulista de 2018, em pleno Allianz Parque. A polêmica final, da qual o Palmeiras pede a impugnação em decorrência de uma suposta interferência externa, citada pelo ex-dirigente corintiano.

“O Palmeiras vive a síndrome do atropelamento. Atropelado pelo Corinthians. Nunca imaginei uma situação em que as pessoas não assimilassem. Quando o Corinthians perdia do Palmeiras, eu esquecia no dia seguinte. O Palmeiras botou a carapuça numa derrota contundente no estádio deles”, afirmou Citadini, na noite deste domingo.

“O Palmeiras vive o atropelamento, que começou no ano passado com as sucessivas derrotas. O Palmeiras, agora, quer botar o Corinthians no meio em qualquer coisa. Esqueçam de nós. Quem tradicionalmente veste carapuça é o São Paulo. O Palmeiras sempre foi mais recatado, como nós. É inacreditável, mas o atropelamento ainda não foi digerido e nem sei se vai ser”, acrescentou.

Outro rival a ser provocado por Citadini foi o Flamengo. De acordo com o conselheiro do Corinthians, o clube carioca tem sido beneficiado duplamente: pela tabela do Campeonato Brasileiro, do qual é líder, e pelo “doping financeiro”.

“O Flamengo teve uma tabela boa neste início de campeonato. Eu queria ter aquela tabela. Fica difícil. O nosso time no ano passado estava muito mais acertado. O Flamengo tem vencido os jogos no bico do corvo”, argumentou.

“É outro que é beneficiado pelo doping financeiro. Os times do Rio fizeram um acordo com a Justiça do Trabalho, e eles não pagam dívida trabalhista. A Justiça não pode mais penhorar receita deles. Uma coisa sem pé nem cabeça. O Flamengo é beneficiado por isso”, finalizou.