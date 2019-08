5 motivos para a melhora do Corinthians após a Copa América

Após chegar à parada para a Copa América cobrado por melhorias, o treinador do Corinthians Fábio Carille apostou na inter-temporada para acertar a casa até o fim do ano, e a estratégia do comandante parece estar funcionando.

Invicto após a interrupção, o Timão soma quatro vitórias e dois empates no período, avançando para as quartas de final da Copa Sul-Americana e podendo entrar no G6 do Campeonato Brasileiro caso vença o Goiás, em partida atrasada da 7ª rodada, nesta quarta-feira às 19h15 na Arena.

Confira cinco motivos que explicam a melhora do Corinthians:

1 – Chegada de Gil

Grande reforço do Corinthians na intertemporada, o zagueiro Gil voltou ao Timão após passagem pelo futebol chinês para melhorar a qualidade da defesa do Alvinegro. O defensor substituiu Henrique na equipe titular de Carille e, apesar de quatro anos fora do país, se readaptou sem problemas, jogando todas as partidas do clube após a volta da Copa América.

2 – Melhora do Pedrinho

Promessa do clube, Pedrinho cresceu de patamar após a Copa América. O meia-atacante ganhou mais espaço jogando centralizado no meio de campo da equipe, não só na ponta direita, e deu resultado. O camisa 38 foi titular em cinco das seis partidas no período e anotou dois gols. O jovem de 21 anos tem médias de 1,3 finalizações, 46 toques e 2,7 dribles por jogo.

3 – Preocupação ofensiva

Conhecido por montar defesas sólidas, Carille tinha o desafio de melhorar o aproveitamento do ataque do Timão, que só marcou sete gols em oito jogos do Brasileirão até a parada. A média de tentos aumentou, com seis anotados e quatro jogos, e a equipe passou a buscar mais a área adversária. O Corinthians passou a ter mais posse de bola que os rivais, com média de 54,17%, além de 15,8 finalizações por partida.

4 – Reservas entrando bem

Além dos 11 titulares escolhidos por Carille, outras peças vem melhorando após a parada para a Copa América, em destaque três: Mateus Vital, Boselli e Matheus Jesus. A crescente auxilia o Timão a disputar simultaneamente o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

5 – Bola parada defensiva

Pesadelo na primeira parte do ano, a bola parada defensiva do Corinthians vem mostrando melhoras. A equipe ainda não levou gols desta forma após a Copa América, apesar de ter tido dificuldade para marcar os cruzamentos alviverdes no clássico contra o Palmeiras no último domingo.