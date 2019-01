Chuva forte e granizo atrasam treino do Corinthians por mais de uma hora no CT

Confira este e outros vídeos em

Uma forte chuva, com direito a vento forte e pedras de granizo, atingiu o CT Joaquim Grava na tarde desta terça-feira, justamente na hora do treinamento do elenco profissional do Corinthians. Com início programado para as 16h30 (de Brasília), a atividade foi adiada permanentemente até que as condições no local melhorassem. Os atletas só foram aparecer em campo, portanto, por volta das 17h50.

Os primeiros pingos começaram a cair por volta das 16h, ainda sem a intensidade demonstrada dez minutos depois. O volume de água cresceu subitamente com cerca de meia hora de chuva, quando o granizo começou a atingir o CT. Cercada por vidro, a sala de imprensa tornou-se uma sinfonia de pedras de gelo quebradas em sua estrutura.

Os três campos oficiais do CT ficaram com grandes poças, que pouco diminuíram mesmo com a tempestade arrefecendo nos céus. O cenário foi semelhante ao encontrado no trabalho da sexta-feira, quando os jogadores foram ao gramado apesar do atraso. Os atletas, aliás, já ficam no local em concentração para o duelo de quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Red Bull, na Arena.