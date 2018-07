Chapéu do Barça por Malcom rende mais R$ 500 mil ao Corinthians

O Corinthians esperava receber até R$ 4 milhões do montante envolvendo a ida do atacante Malcom do Bordeaux para a Roma, mas uma reviravolta no negócio incrementou a quantia em R$ 500 mil. Confirmado nesta terça-feira como reforços do Barcelona por 41 milhões de euros, o atleta renderá ao Alvinegro pelo fato de o clube ter direito a 2,5% da grana por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa para os clubes formadores.

O valor corresponde às temporadas disputadas por Malcom no clube entre os 12 e os 18 anos, idade com que foi vendido para o time francês. São 0,25% por temporadas dos 12 aos 15 anos e 0,5% pelas temporadas dos 16 aos 18 anos, totalizando 2,5%, cerca de 900 mil euros. Dessa forma, o clube ficaria com R$ 4,5 milhões.

Com esse dinheiro, Malcom também vai ter rendido um total de de 5 milhões de euros da primeira negociação, 4,5 milhões pelos 15% adquiridos no ano passado, atingindo quase os R$ 50 milhões desde a sua saída do Timão. Revelado pelo Alvinegro, ele foi campeão do Brasileiro em 2015 como titular.