Cássio volta a sentir a mão em treino do Corinthians nos Estados Unidos

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians retomou os treinamentos no gramado, em preparação para a partida contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela segunda e última rodada da Copa Flórida, na University of Central Florida, em Orlando. O destaque da atividade ficou com o goleiro Cássio, que voltou a sentir dores na mão esquerda.

No início da semana passada, o camisa 12 do Timão sofreu uma luxação no polegar da mesma mão e ficou ausente de algumas atividades. Sua viagem para a Flórida, para a disputa do torneio de pré-temporada, chegou a ser colocada em cheque, mas o mesmo se recuperou à tempo.

Apesar da dor, Cássio conversou com o médicos do clube e retomou os treinamentos normalmente.

Em campo, Tiago Nunes comandou o treinamento em dois períodos. O primeira, pela parte da manhã, foi aberto para imprensa apenas no aquecimento, já a segunda foi completamente fechada.

Inicialmente, os preparadores físicos Michel Huff e Anselmo Sbragia introduziram atividades aeróbicas com bola. Posteriormente, Tiago realizou uma atividade tática, de saída de bola e criações de chance de gol.

O provável Corinthians que enfrenta o Atlético Nacional neste sábado é: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho e Cantillo; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.