Cássio vê bom jogo do Corinthians, mas avisa: “Tecnicamente pode ser melhor”

O Corinthians aumentou ainda mais o seu jejum de vitórias ao empatar com o Santos em zero a zero, neste sábado, e agora está há seis partidas sem triunfo. De acordo com Cássio, no entanto, o desempenho alvinegro em Itaquera foi bom.

“Se for ver, a gente fez um bom jogo no Equador, hoje fez um bom jogo, mas tem sempre que evoluir. Temos de fazer esses 10 jogos cada jogo uma final para conseguir a classificação para o ano que vem”, disse.

Na sequência, contudo, o arqueiro lembrou que o futebol apresentado pela equipe pode ser melhor, e revelou que há uma cobrança interna entre os jogadores.

“A gente vem se cobrando muito, tem conversado bastante, nosso time é muito franco um com outro, todos têm liberdade para falar, a gente sabe que tecnicamente pode ser melhor, nós nos cobramos muito”, afirmou.

Além disso, Cássio projetou também a briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, destacando a campanha que vem sendo feita pelo Flamengo.

“Flamengo vem sendo o diferencial, fazendo o que outras equipes conseguiram fazer em outros campeonatos, se distanciar. O resto vem no bolo, é passo a passo, jogo a jogo”, completou.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em Alagoas, pela 29° do Campeonato Brasileiro.