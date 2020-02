Cássio rebate Ralf e vê Corinthians evoluindo com estilo de jogo de Tiago Nunes

Nesta sexta-feira, Ralf falou pela primeira vez após sua saída do Corinthians. Além de não esconder a chateação por conta da maneira pela qual foi dispensado, o volante comentou sobre o novo estilo de jogo do Timão, implementado por Tiago Nunes. O jogador acredita que teria espaço nesse modelo e ainda projeta que o Alvinegro terá dificuldade para assimilar os novos conceitos.

“Creio que sim, independentemente da filosofia de trabalho do treinador. Ele está colocando uma cara nova no Corinthians, o Corinthians não é desta forma. Os títulos que conquistei foram com outra maneira de jogar. Ele vem com uma filosofia nova, diferente, a gente respeita, mas o Corinthians não é assim”, afirmou Ralf ao Globoesporte.

“Entendo que não é da noite para o dia que ele vai mudar o Corinthians, tem que dar tempo ao tempo, só que o torcedor não espera. Quer raça, vontade e vitória. Vivem muito do momento. A filosofia pode ser boa, mas vai demorar um certo tempo. Não sei se é daqui um mês, dois meses, três meses, não sei”, completou.

Após a publicação da matéria com as aspas de Ralf, Cássio concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e comentou sobre o apontamento do volante. Para goleiro, o Corinthians está evoluindo desde a chegada de Tiago Nunes e pensando no futuro.

“Essa é uma questão, pelo Ralf ter jogado só num estilo de jogo aqui. Cada um tem seu jeito de ver, Ralf é um cara que respeito muito, tudo o que fez aqui jamais será apagado, no futebol ficam os títulos, ele está no pôster. Não cabe a mim. Mas penso de outra maneira, temos evoluído, este é o caminho. Estamos jogando de uma maneira mais ofensiva, de bastante rotatividade, bastante movimento, usar o goleiro…Acho que é evolução, o Corinthians está evoluindo, pensando no presente para o futuro”, disse Cássio.

“Se você pegar o Athletico, vem jogando há dois anos assim, veja quantos jogadores foram vendidos. Vai ser bom para o Corinthians para negociações. Se jogar assim no Brasil, pensando em Europa ele está um passo a frente. Renan Lodi é um exemplo”, completou.

Por fim, Cássio minimizou a eliminação para o Guaraní-PAR na Libertadores, preferindo enxergar os pontos positivos já apresentados pelo Corinthians neste ano.

“Fomos eliminados (da Libertadores), ok, mas o nível de futebol vem melhorando, evoluindo. É só olhar nosso jogos. Não temos a menor dúvida de que Tiago nos fará chegar aos nossos objetivos, a maneira de gerir o grupo, tem o mesmo tratamento comigo, Gil e Fagner, que são os mais velhos, que tem com com os outros. Não existe nada com o treinador, vamos embora (dar sequência)”, finalizou.

