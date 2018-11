Cássio quer vaga na Sul-Americana e já projeta invasão a Lima em 2019

O Corinthians já se livrou do rebaixamento e vive uma semana tranquila de preparação antes de encarar o Grêmio, no domingo, às 17h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o goleiro Cássio, no entanto, a possibilidade de se classificar à Copa Sul-Americana, assegurada em caso de vitória em Porto Alegre, deve servir de motivação ao elenco.

“Vamos brigar, dar a vida lá no Sul., buscar essa vaga”, assegurou o arqueiro, que considerou importante a presença no campeonato continental, bem menos importante do que a Libertadores da América, mas com os seus atrativos. Um deles a final em jogo único, que estreia em 2019 na cidade de Lima, capital do Peru.

“Uma partida só no ano que vem, em Lima, uma coisa diferente. Imagina que coisa legal, nossa torcida tem o costume de invadir. Onde o Coringão vai, invade. É um campeonato que cresceu muito também”, observou o camisa 12, citando outro torneio em que o Timão foi finalista para exemplificar seu ponto de vista.

“Aconteceu na Copa do Brasil também, financeiramente fez a competição crescer. É o que nós podemos disputar, buscar essa vitória e terminar bem o ano. Mesmo sem fazer um Brasileiro bom é ir em busca da vitória lá. Uma vitória lá a gente entra muito mais feliz de férias”, concluiu Cássio.

Com 44 pontos conquistados, o Alvinegro está na 12ª colocação do torneio. Como o Cruzeiro, já estabelecido no meio da tabela, tem vaga garantida na Libertadores via Copa do Brasil, a zona de qualificação à Sul-Americana se estenderá no mínimo até a 13ª posição, hoje ocupada pelo Ceará, com 43 pontos.

Além dos cearenses, Vasco e Fluminense, ambos com 42 pontos, também podem ultrapassar o Timão. Como o Cruzmaltino e o Ceará se enfrentam, no entanto, apenas um deles terminaria o certame com mais pontos do que o clube do Parque São Jorge.