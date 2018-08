Cássio pede que não se busque culpados após nova derrota

O goleiro Cássio foi talvez o único atleta que se salvou na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira, no estádio do Maracanã. Autor de três belas defesas, duas delas em lances cara a cara com o adversário, o arqueiro corintiano não usou do seu bom momento para criticar os alvinegros. Para ele, o momento é de união.

“A gente vem de uma sequência ruim. Tem de trabalhar, temos de nos abraçar mais ainda, estar junto mais ainda. A gente vem trabalhando, se esforçando, mas por detalhes, tomamos os gols”, disse o camisa 12, deixando escapar um tom mais crítico ao lembrar do lance que originou o gol de Gum, ainda no primeiro tempo.

“Até em bola parada que a gente sempre foi muito forte, tomamos, mas não é hora de buscar culpados”, observou Cássio, que viu Pedro subir livre na segunda trave no lance e cabecear na medida para o zagueiro, na segunda chance, anotar o único tento do jogo.

“Temos de trabalhar, tentar melhorar, errar o menos possível, tentar evitar gols, precisamos melhorar isso. Só começamos jogar depois que tomamos. É hora de se unir mais ainda para sair dessa situação que é complicada”, concluiu o corintiano.

Com o resultado, o Timão se mantém com 26 pontos e vê a chance de encostar no grupo dos seis primeiros colocados, aqueles que garantem uma vaga na Copa Libertadores da América, diminuir consideravelmente. Além disso, empata com a pontuação dos cariocas e pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento do que da competição continental.

Na próxima rodada, os comandados de Osmar Loss tentam recuperar o prejuízo contra o Paraná, no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, último embate antes de receber o Colo-Colo, duelo decisivo para o futuro na atual edição da Libertadores.