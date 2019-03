Cássio nega falha e vê infelicidade em lance que originou o gol do Santos

O goleiro Cássio não viu falha sua no lance que originou o gol do Santos, na tarde deste domingo, na partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista. Na avaliação do arqueiro, o tento marcado por Derlis González, ainda aos sete minutos da etapa inicial, logo depois de Manoel abrir o placar na vitória por 2 a 1 do Corinthians, se deu mais por azar do que por algum erro técnico na hora de sair da meta.

“Foi mais infelicidade do que erro”, assegurou o camisa 12, que fora perguntado se havia assistido ao lance na televisão depois da partida. Ele fez a mesma avaliação logo depois da partida, na saída do gramado, mantendo a visão quando pôde rever a jogada no vestiário.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Acabei dando um passo para frente, não ia conseguir pegar a bola firme, não ia conseguir pegar a bola se desse um soco, ia passar no vazio. Tive mais azar do que falha, em outros momentos eu fiz isso e salvei o gol, mas nessa o cara estava ali. Ele nem se mexeu muito, mandou para o gol”, avaliou, respondendo sucintamente ao ser questionado se deveria ter ficado embaixo das traves.

“Achei mais infelicidade do que falha. Como você (repórter) falou, eu entendo mais do que você. Era uma bola para sair, dei um passo para frente. Faz parte do jogo, no meu ponto de vista tive mais azar do que erro meu”, concluiu o ídolo corintiano, que pouco trabalhou na sequência da partida.