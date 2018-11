Cássio lamenta fim de ano ruim, mas avisa: “Não somos os piores”

O goleiro Cássio reconheceu que o final de ano do Corinthians, coroado diante da torcida com um melancólico empate sem gols com a Chapecoense, no último domingo, está longe do que projetaram os alvinegros após o título do Campeonato Brasileiro em 2017. Para o arqueiro, no entanto, ainda que não seja mais o melhor time do país, o Alvinegro poderia ter uma campanha bem acima da apresentada.

“Triste não sair da nossa arena com uma vitoria para a nossa torcida, que esteve com a gente em momentos bons e ruins, não importava o que acontecesse. Uma situação muito diferente para o nosso clube, que não é o melhor elenco do campeonato, mas também não é o pior”, avaliou o camisa 12.

Com a igualdade frente aos catarinenses, o Timão conseguiu sepultar de vez qualquer risco de rebaixamento à Série B da competição. Um objetivo muito pequeno para quem entrou na temporada vislumbrando uma conquista da Copa Libertadores da América.

Ainda assim, o Alvinegro teve a seu favor o título do Campeonato Paulista, conquistado dentro do Allianz Parque, contra o Palmeiras, e a chegada à final da Copa do Brasil, sendo derrotado pelo Cruzeiro em jogo polêmico. Agora, no entanto, Cássio considera que seja o momento de deixar para trás esses problemas.

“Queríamos ter conseguido uma classificação maior, temos que tirar coisas positivas desse ano e pensar no próximo”, concluiu o camisa 12, vislumbrando o jogo contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre. Caso derrote os gaúchos, o Timão vai assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.