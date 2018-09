Cássio ganha admiradores e pode seguir como capitão até o fim do ano

O goleiro Cássio cada vez mais parece um ícone já assegurado na história do Corinthians, mas segue surpreendendo as pessoas que trabalham com ele. Contratado há duas semanas, o técnico Jair Ventura deu ao arqueiro a faixa de capitão de forma fixa nos três jogos em que comandou a equipe e, apesar de não assegurar que vai fazê-lo até o final da temporada, elogiou o que viu até agora do seu camisa 12.

“Ela está fixa hoje, mas não está determinado que vai ser o Cássio até o final do ano. Mas eu gosto da sequência assim, pelo tempo em que estamos aqui, já dá para fazer essa sequência”, disse o comandante, que contrariou uma medida que vinha sendo adotada desde 2015, quando Tite iniciou um rodízio com a faixa.

Entusiasta da prática, Fábio Carille manteve a mesma na bem sucedida campanha do ano passado e do primeiro semestre de 2018, antes de se mudar para o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Osmar Loss e outros menos badalados do período, como Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira, também adotaram o sistema.

“O fato de o Cássio ter a faixa não é definitivo. Nosso elenco tem outros nomes capazes de fazer isso, tem o Fagner, o Ralf, o Henrique”, enumerou Jair, antes de fechar os seguidos elogios ao seu goleiro, citado por ele como um dos fatores mais impressionantes do começo de trabalho no Alvinegro.

“Tenho gostado do tipo da liderança do Cássio, venho gostando muito do perfil dele e dessa liderança, do que ele representa pelo Corinthians”, concluiu o comandante.