Confira os relacionados do Corinthians para o Derby

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira a lista de relacionados para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, às 18h (Brasília) no Pacaembu, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, Cássio e Fagner não se recuperaram de problemas físicos e estão fora do Derby.

O goleiro lida com um desconforto no quadril, enquanto o lateral trata um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Os dois titulares saíram de campo durante a derrota para o Flamengo no Maracanã. Com as ausências, Walter e Michel Macedo deverão seguir entre os 11 titulares do técnico interino Dyego Coelho.

A boa notícia para os corintianos fica por conta de Vagner Love. O atacante se recuperou de estiramento no músculo adutor da coxa direita e foi relacionado para o Derby.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Caique e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Lucas Piton e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Janderson, Gustavo e Vagner Love

