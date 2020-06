Cássio defende trabalho de Tiago Nunes no Corinthians: “Temos evoluído muito”

Apesar dos fracos resultados do início de temporada, Cássio defende o trabalho de Tiago Nunes no Corinthians. Em entrevista aos canais ESPN nesta quarta-feira, o goleiro afirmou que pode até ser difícil para o torcedor entender, mas que os jogadores têm evoluído na mão do técnico.

“Eu sei que é difícil falar isso, de repente o torcedor não entende, mas eu creio que nós temos evoluído muito; que apesar dos resultados negativos, nós estamos cada vez mais tentando entender a maneira de trabalhar, estamos nos esforçando e o professor tem dado a maior liberdade para a gente conversar com ele sobre o jeito de jogar, ideias”, contou.

“É um cara super bacana, muito respeitoso, que respeita o jogador, e uma coisa muito legal dele, respeita os jogadores igualmente, do mais velho ao mais novo”, elogiou Cássio.

Para o arqueiro, Tiago Nunes também acertou ao assumir o time apenas na pré-temporada, e não no momento em que fechou contrato, na reta final de 2019.

“Creio honestamente que não (deveria ter assumido em 2019), que ele tinha que começar só no começo do ano, até porque tem muitos jogadores que não estão ali, ele tem a filosofia de trabalho dele”, explicou.

Desde a chegada do treinador ex-Athletico, o Timão foi eliminado na 2ª fase da Libertadores para o Guaraní-PAR e estacionou na 3ª posição do grupo D do Campeonato Paulista antes da paralisação. Na visão do camisa 12, porém, as coisas tendem a mudar quando o futebol for retomado.

“Eu tenho muita confiança que nesta volta vamos voltar muito bem, entrar num ritmo, pegar uma sequência boa e conseguir resultados. Tudo é um começo de trabalho, uma mudança, se a gente for pegar tivemos cinco, sei anos de trabalho de uma maneira e agora estamos trabalhando totalmente diferente”, justificou.

“Lógico, a gente não está criticando a maneira de antes porque fomos muito vitoriosos e felizes, só que chegou um treinador novo, com uma ideia nova, um treinador muito legal que creio que todo mundo abraçou e acredita nesta ideia. Infelizmente os resultados não foram bons, mas nem por isso nós vamos jogar tudo fora o que temos aprendido; pelo contrário, acho que temos que melhorar e conseguir as vitórias”, encerrou Cássio.

Ao todo, Tiago soma quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas no comando alvinegro, para aproveitamento de 40,5% dos pontos.

