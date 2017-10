Cássio atribui derrota a Aranha e alerta: “Não pode baixar a guarda”

O goleiro Cássio atribuiu a derrota do Corinthians por 1 a 0 para a Ponte Preta à atuação do goleiro Aranha, que fez três grandes defesas nos minutos finais da partida deste domingo, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro do Timão ainda negou que a equipe tenha feito um mau jogo no Estádio Moisés Lucarelli.

“Não dá para falar em falta de empenho ou vontade. Hoje o Corinthians lutou, criou chances, só que o Aranha estava numa tarde inspirada. Não demos muitas chances, o Corinthians buscou, não correu riscos no segundo tempo”, avaliou o camisa 12, em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

Com o revés, o terceiro nos últimos quatro jogos, o Corinthians (59) pode ver o segundo colocado Palmeiras (53) diminuir a diferença para três pontos no complemento da rodada – o time alviverde enfrenta o Cruzeiro, nesta segunda-feira, no Palestra Itália.

Cássio, que viu o ex-corintiano Lucca marcar o gol da vitória pontepretana ainda no primeiro tempo, garantiu que o líder irá se manter em estado de alerta. “O Aranha estava num dia especial, não dá para falar que é falta de empenho. Estamos nos cobrando muito, mas temos de reconhecer que o adversário fez uma grande partida”, reiterou. “Vamos continuar trabalhando, não pode baixar a guarda”, acrescentou.

O próximo compromisso da equipe é justamente o Derby, que acontecerá no próximo domingo (5), às 17 horas (de Brasília), em Itaquera. Se tiver derrotado o Cruzeiro e bater Corinthians, o Palmeiras assumirá a liderança do Campeonato Brasileiro.