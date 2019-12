Cássio analisa reta final do Corinthians após derrota para o Atlético-MG

O Corinthians tinha a chance de garantir a sua classificação para a Libertadores neste domingo, mas acabou derrotado pelo Atlético-MG no Independência. Na saída de campo, o goleiro Cássio comentou sobre as chances da vaga no torneio intercontinental

“Complicado seria se a gente não estivesse entre os oito. Temos uma vantagem, são seis pontos (em disputa). Temos um jogo fora de casa contra uma equipe que vem pressionada lá embaixo, e depois o último em casa. Então temos que buscar o resultado. No próximo jogo precisamos confirmar a nossa classificação”, falou em entrevista aos canais Premiere.

A derrota para o Atlético-MG deixa o Corinthians estacionado nos 53 pontos, no oitavo lugar. São quatro pontos de vantagem para o Fortaleza, que aparece logo abaixo, em seis possíveis.

A classificação para a Libertadores pode ser garantida com um empate na próxima rodada, caso o Fortaleza perca o seu jogo. Na quarta-feira, às 19h30, o Corinthians visita o Ceará no Castelão.