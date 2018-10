Cássio agradece força da torcida e freia empolgação por G6

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O goleiro Cássio, um dos principais nomes do atual elenco do Corinthians, com oito títulos conquistados desde que chegou ao Timão, lançou-se ao solo após o gol de Danilo, que deu a vitória ao clube contra o Bahia, na noite de sábado, em Itaquera. A imagem foi uma mostra da importância do 2 a 1 para o clube, em meio a uma seca de vitórias (já eram seis jogos sem triunfo no Brasileiro) e na busca por um final de ano digno.

“Fiquei muito feliz, no outro jogo a gente deixou escapar, fizemos um bom jogo contra o Vitória. Lógico, serve de aprendizado, tomamos um gol nos últimos minutos, hoje (sábado) conseguimos sair vitoriosos. Vale salientar a torcida, quanto mais chovia, mais gritava. Mostra o tamanho do Corinthians, tamanho da torcida”, comentou o camisa 12, que viu no alento da galera a força que faltava para a volta das vitórias

“É um momento difícil do clube, vindo de partida sem vencer, torcida apoiando, mais de 30 mil pessoas, semana chuvosa. Nós tentamos fazer o nosso melhor, às vezes vínhamos pecado nos detalhes. Acredito que nós merecíamos vencer a partida, pelo que apresentamos. Fomos efetivos e saímos bem satisfeitos com a vitória, continuou o arqueiro.

Cássio, porém, é enfático ao frear a possível empolgação que venha a surgir com o triunfo dentro de casa. Para ele, o Timão tem muito o que fazer antes de pensar em alcançar uma vaga na Libertadores da América, principalmente enquanto ainda não atingir os 45 pontos na tabela de classificação.

“Jogo a jogo, não adianta a gente fazer cálculos. Temos que fazer cálculos para ficar longe da zona, mas se formos ganhando, a gente vai pontuando, tendência é encostar nas equipes de cima. Lógico, você almejar uma pré-Libertadores, não depende só de nos, contamos com os tropeços, os confrontos diretos… só que não adianta pensar em fazer 15, 20 pontos. Temos que pensar jogo a jogo, a cada partida ser uma decisão”, concluiu.

O Timão foi a 39 pontos conquistados, ultrapassou o próprio Bahia e agora está cinco pontos acima do Z4 no torneio nacional. Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente a equipe do Botafogo, em partida marcada para as 17h (de Brasília) do domingo, no estádio do Engenhão.