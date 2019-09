Carlos torce por Avelar, mas se coloca à disposição de Carille contra o Flu

O Corinthians pode ter uma alteração na lateral esquerda para o jogo contra o Fluminense, neste domingo às 16h (horário de Brasília) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se recuperando de lesão na região posterior da coxa esquerda, Danilo Avelar ainda é dúvida e pode ser substituído por Carlos Augusto.

Na espera da escalação, o jovem lateral exaltou o companheiro, mas se mostrou pronto para entrar em campo. “É sempre uma responsabilidade grande entrar na vaga do Avelar. Um cara que fez uma carreira fora do país e hoje é muito respeitado por todos no Corinthians. Tento dar o meu melhor todos os dias nos treinamentos para que quando uma oportunidade apareça, eu possa sempre dar conta do recado”, comentou.

O jovem lateral de 20 anos substituiu Avelar no 2º tempo do empate por 2 a 2 contra o Ceará pelo Brasileiro e não foi bem. O camisa 6 falhou no primeiro gol dos visitantes, não interceptando cruzamento que chegou limpo para Thiago Galhardo bater para o fundo das redes.

“É uma situação chata quando um colega de profissão sai de campo lesionado, mesmo sabendo que são coisas que podem acontecer a qualquer momento. Espero que não tenha sido nada mais grave e que em breve ele possa estar de volta a equipe. O Avelar é um grande jogador e uma referência para nós. Caso a comissão técnica opte pela minha entrada, estou preparado para substituí-lo da melhor maneira possível”, seguiu o lateral.

Carlos entrou em campo 13 vezes pelo Alvinegro nesta temporada, contando a partida de ida da final do Campeonato Paulista e mais sete jogos do Brasileiro; e anotou um gol, contra a Chapecoense na 2ª rodada do torneio nacional.

Atenção com o Fluminense

Em situações diferentes na tabela, Carlos pregou inteligência do Corinthians, 4º colocado, para enfrentar o Fluminense, que ocupa o 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. “O jogo contra o Fluminense será complicado. Por mais que eles estejam passando por um momento conturbado, tenho certeza que enfrentaremos muitas dificuldades. Temos que jogar com inteligência para poder surpreendê-los e sair de lá com um grande resultado”, analisou.