Carille vai carregar mistério da escalação do Corinthians até o clássico

Fábio Carille não costuma esconder a escalação do Corinthians ou mesmo fechar seus treinos à imprensa. Mas, para o clássico de domingo, contra o São Paulo, a preparação será diferente. O técnico do Timão não revelará seus 11 titulares até momentos antes do Majestoso, na Arena.

Nessa sexta-feira, o elenco se reapresentou no CT Joaquim Grava. Aqueles que não foram utilizados no empate com o Racing, mais o trio formado por Clayson, Pedrinho e Sérgio Díaz, apostas no segundo tempo diante dos argentinos, foram a campo. O restante fez apenas o tradicional trabalho regenerativo.

Em uma atividade atrapalhada pela chuva na Zona Leste paulistana, os atletas foram exigidos em um mini-coletivo em campo reduzido. De um lado: Michel Macedo, Pedro Henrique, Léo Santos, Richard, Araos, Pedrinho, Gustavo Silva, Sergio Diaz e Boselli. Na outra equipe: João, Marllon, Avelar, Thiaguinho, Junior Urso, Clayson, Oya, Mateus Vital e André Luis. Cássio e outros goleiros revezaram.

O único jogador inscrito no Campeonato Paulista desfalque certo para essa sétima rodada é Gabriel, que dia 20 terá de passar por uma cirurgia para corrigir um problema no tendão da coxa direita.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Júnior Urso, já regularizado, está à disposição para fazer sua estreia. Carille já avisou que deve manter a base do time que jogou pela Copa Sul-Americana, mas levantou dúvidas na lateral esquerda, entre Carlos e Danilo Avelar, e sobre o aproveitamento de Clayson desde o início.

Nesse sábado à tarde, o trabalho será todo fechado justamente no treino que Carille usará para definir sua equipe.

O Corinthians é terceiro colocado no Grupo C do Estadual, fora da zona de classificação, e não vence há três jogos, juntando as competições Copa do Brasil e Copa Sul-Americana nesse pacote.