Carille terá menor investimento no Corinthians para repetir sucesso anterior

A torcida do Corinthians está empolgada com o retorno de Fabio Carille, técnico campeão brasileiro em 2017 e Paulista em 2018. Em termos de investimento no futebol profissional, porém, a situação alvinegra é bastante distinta em relação aos trabalhos iniciados pelo treinador nas temporadas anteriores até aqui.

Em 2017, nos dois primeiros meses do ano, o Timão já havia acertado as contratações de Luidy, Jô, Kazim, Gabriel, Felipe Bastos, Jadson, Pablo e Paulo Roberto, sendo os dois últimos por empréstimo. Foram oito atletas contratados até o final de fevereiro, todos com o aval de Carille.

No ano seguinte, o número foi ainda maior. Junior Dutra, Renê Júnior, Henrique, Juninho Capixaba, Mateus Vital, Emerson Sheik, Ralf, Matheus Matias e Marllon totalizaram nove pedidos do treinador alvinegro atendidos pela diretoria.

Já para 2019, as dificuldades financeiras fazem o Timo do Povo ter mais dificuldade no mercador de transferências. Até aqui, apenas André Luis (Ponte Preta), Richard (Fluminense) e Ramiro (Grêmio) chegaram ao Parque São Jorge.

Sornoza já tem acerto encaminhado, mas aguarda o final de seu vínculo com o Fluminense para ser anunciado. Mosquito e Michel Macedo também chegaram visando a temporada 2019, mas cerca de um mês antes do acerto de Carille com o Corinthians. O atacante Luan, do Atlético-MG, é outro que negocia com o clube, enquanto a posição de centroavante tem Vagner Love e Mauro Boselli como opções.