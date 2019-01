Carille reclama de time apático e vê pior jogo do Corinthians no ano

O técnico Fábio Carille reclamou na noite desta quarta-feira da atuação da sua equipe diante do Red Bull, na Arena Corinthians, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Incomodado com a facilidade dos campineiros em propor o jogo e travar as investidas alvinegras, o treinador não poupou palavras para criticar o desempenho do atletas e classificou a exibição como a pior da temporada até o momento.

“Foi o pior jogo, sim, desde o amistoso contra o Santos. A gente espera evolução, tudo que nós programamos para o jogo aconteceu, mas faltou uma concentração, uma atitude um pouco melhor”, observou, relevando ainda a tradicional dificuldade criativa de equipes em formação, mantra que ele utilizou bastante em outros anos.

“Sabemos que criar sempre demora um pouco mais. Foi muito abaixo, muito apático, erro simples, de passe, não colocando o companheiro numa situação boa para receber e dar prosseguimento, dando passe apertado. Aceitamos muito um jogo onde o Red Bull conseguiu controlar o tempo todo”, avaliou Carille.

O comandante ainda explicou o que esperava ter promovido ao tirar Jadson, na metade do segundo tempo, e colocar Gustagol para ser o companheiro de Boselli. Na opinião do chefe, o camisa 10 não conseguiu produzir um bom futebol nos 70 minutos em que esteve no gramado.

“Ele é o nosso principal armador, mas não gostei do jogo do Jadson, não conseguiu ser o que a gente espera dele. A ideia era ser armador pelo lado com Vital e Pedrinho, mas não deu certo. Conseguimos algumas bolas com o Gustavo, mas tínhamos que ter preenchido mais a área”, concluiu Carille.

O resultado deixa o Timão com quatro pontos conquistados no Grupo C, ainda na segunda colocação da chave devido a uma derrota por 3 a 0 do Mirassol para a Ponte Preta. Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão seu primeiro grande desafio da temporada, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Derby está marcado para as 17h (de Brasília) do sábado e precede a estreia da equipe na Copa do Brasil, primeiro mata-mata do ano.