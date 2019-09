Carille rasga elogios a Love e avisa que Boselli deve seguir como alternativa

Das últimas cinco oportunidades que teve como titular no time do Corinthians, Mauro Boselli marcou gol em quatro delas. Só passou um em branco. Foi às redes contra Fortaleza, Goiás, Botafogo e Independiente del Valle. Frente ao Avaí, saiu zerado.

Mesmo assim, Vagner Love deve permanecer na referência do ataque alvinegro. A dobradinha do camisa 9 com o argentino, opção de Fábio Carille para iniciar o jogo no Equador, nesta quarta, não deve ter sequência.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Muitas vezes usar Love com Boselli eu posso tirar muito o Love de perto da área e eu não quero tirar o Love de perto da área. Pode ser uma alternativa durante um jogo, para alguns jogos, vai depender da equipe adversária”, avisou o treinador, em entrevista coletiva logo após a eliminação corintiana na Copa Sul-Americana.

“Eu não gosto e mudar muito a forma de jogar. Love tem jogado muito bem como centroavante, criado espaço. O jogo de hoje (nesta quarta) me mostrava que o volante deles era de qualidade técnica, mas não de entrar no nosso campo. (Jogar com Love e Boselli) pode ser uma alternativa durante o jogo”.

Quando o jogo ainda estava 1 a 1, Carille decidiu sacar Boselli, responsável por abrir o placar no primeiro tempo justamente com a ajuda de Vagner Love, para colocar Gustavo.

“O Bom é que a equipe tem o entendimento do que tem que ser feito e eu vou usando os jogadores de acordo com as características”, afirmou o técnico.

“O Boselli tem muita qualidade técnica, sabe abrir os espaços, fica mais fácil, ele abre, sabe tabelar, fizemos uma boa partida, ele fez gol, criamos chances, mas não foi suficiente para conseguir a classificação”, comentou Vagner Love.