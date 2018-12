Carille pede e Corinthians mira a volta do lateral esquerdo Uendel

O Corinthians tem interesse na volta do lateral-esquerdo Uendel, de 30 anos, que atualmente joga no Internacional. Essa contratação foi um pedido do técnico Fábio Carille que retorna ao Timão para a próxima temporada.

Contratado em 2017 pelo Colorado, o lateral jogou 67 partidas com camiseta vermelha e fez apenas um gol. Nessa temporada foi pouco utilizado porque Iago ganhou a posição na equipe comandada por Odair Hellmann.

No clube paulista, Uendel conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 e depois perdeu espaço com a ascensão de Guilherme Arana. Para a função no elenco do Corinthians tem Danilo Avelar, emprestado até o meio do ano de 2019 e o promissor Carlos Augusto que tem 19 anos e assumiu a titularidade na reta final do Brasileirão.