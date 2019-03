Carille parabeniza elenco ao fim de primeira maratona e culpa cansaço por empate

O técnico Fábio Carille não adotou um discurso crítico a respeito do empate por 1 a 1 do Corinthians contra o São Bento, na tarde deste sábado, em Sorocaba. Apesar de reconhecer que o seu time deu muito espaço no segundo tempo, momento do jogo em que os anfitriões ficaram perto de conquistar a vitória, Carille fez questão de parabenizar os atletas pelo empenho demonstrado na maratona de jogos iniciada logo no começo da temporada, contra o São Caetano, no dia 20 de janeiro.

Desde então, o Corinthians não teve uma semana inteira para treinar, algo que só vai ser feito agora, após o Carnaval. Classificado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o clube volta a campo apenas no dia 10 de março, para encarar o Santos, na Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

“Primeiramente eu queria parabenizar o meu elenco, antes de tudo gostaria de parabenizar elenco, comissão, staff, diretoria por encerrar essa maratona de jogos. Foram 13 jogos em 39 dias, com viagens em cima, pouco treinamento, mais na base da conversa. Bastante aprendizado e sacrifício de todos”, discursou o comandante, antes de fazer uma análise mais específica do ponto conquistado em Sorocaba.

“Fui conversando com os atletas e sentindo, sexta-feira de manhã eu já comecei a conversar e senti os atletas desgastados. Foi mais na base da conversa, saio muito satisfeito pelo resultado”, assegurou, lembrando das chances que o rival teve de sair até com a vitória.

“Com certeza, começaram a finalizar na frente da nossa área, algo que eu peço bastante. Não é só o jogo, é a viagem, quem não joga cansa também. No segundo tempo a gente viu que a perna de alguns estava pesada, o Sornoza sentiu bastante, o Júnior Urso, o Richard pelo desgaste recente. Essa sequência foi complicada”, afirmou.

Agora com dois dias de folga pela frente, porém, Carille chegou até a abrir um sorriso para dizer que confia em uma melhora no futebol da sua equipe, viva em todos os torneios que disputou até o momento. “Acredito que a gente sai com um saldo positivo de tudo isso”, concluiu.