Carille justifica ausência de Pedrinho: “Para cuidar da saúde”

Pedrinho ficou de fora até mesmo do banco de reservas pela quarta vez seguida na noite da última quarta-feira. Sofrendo com problemas ofensivos, o técnico Fábio Carille explicou que não conta com o jovem atacante no momento em decorrência de problemas causados por uma anemia.

“Questão médica. Ele está passando por um processo, alguns problemas que o outro departamento pode falar sobre isso. Primeiro cuidar da saúde do garoto e depois a gente pensa em escalar”, revelou o treinador após a derrota para o São Bento.

As complicações médicas ocorridas com o atleta de 19 anos começaram em agosto do ano passado, quando Pedrinho foi submetido a uma cirurgia pra retirar as amígdalas. De lá pra cá, Carille vem cobrando o atleta por uma alimentação mais balanceada, para que o atleta evolua fisicamente.

Durante os treinamentos, Pedrinho tem participado apenas das atividades destinadas à terceira equipe, sendo ocasionalmente utilizado da equipe reserva. Sem participar de nenhuma partida oficial na temporada, o jogador entrou em campo apenas na Flórida Cup, contra o PSV, da Holanda, e o Rangers, da Escócia.

O jogador também teve uma participação no jogo-treino contra o Nacional na final de janeiro. A chance pode reparecer nesta quinta, quando o Corinthians realiza um novo jogo-treino, desta vez contra o Atlético-PR.

Promessa da base corinthiana, Pedrinho se transformou no xodó da torcida após participações interessantes na temporada passada. Ao todo, o jogador acumula 19 jogos pelo profissional e marcou apenas um gol, contra o Patriotas, pela Copa Sul-Americana.