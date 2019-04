Carille estuda Sampaoli, mas não vê chance de grandes mudanças no Santos

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille vai usar os próximos dias para estudar o que Jorge Sampaoli, treinador do Santos, pode armar de surpresa para ele no confronto da próxima segunda-feira, no estádio do Pacaembu, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. De acordo com o corintiano, porém, não há muitas opções para o argentino surpreender o Timão.

“São duas ou três situações, não pode fugir disso, como eu também não vou, Palmeiras não vai. É mais recuperação e pouco treino. Se você tem a semana cheia como nós tivemos antes de enfrentar eles no Paulista, aí você pode mudar. Sem tempo, não dá”, comentou o comandante corintiano, que vai usar os dias de preparação para analisar as “duas ou três” possibilidades.

“A gente vai estar muito atento no que ele fez nesse campeonato, não sei qual a ideia dele, a gente vai analisando o que foi feito, não dá para mudar muito”, reforçou, lembrando que o Timão terá um dia a mais de preparação do que o adversário.

“Aqui também temos um dia a mais que ele no caso, e surpresa muitas vezes o jogo te mostra. Quando sai a escalação a gente já sabe mais ou menos como vai ser a proposta do adversário”, explicou Carille, que retoma os treinamentos de campo na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

O Alvinegro ainda treina na manhã do sábado e do domingo, quando já inicia a concentração para encarar o Peixe no dia seguinte. Por ter vencido o primeiro jogo com o placar de 2 a 1, o Timão precisa apenas de um empate para avançar à decisão do Campeonato Paulista pelo terceiro ano consecutivo.