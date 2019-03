Carille elogia rival e diz que Sampaoli só é novidade para imprensa

O técnico Fábio Carille usou um elogio ao técnico argentino Jorge Sampaoli, seu próximo adversário, para fazer uma crítica à imprensa esportiva. Na avaliação do treinador, bastante elogioso ao comandante do Santos, equipe que o Corinthians enfrenta no domingo, dia 10 de março, às 16h (de Brasília), na Arena, o estilo de jogo imposto no rival só é novidade para os jornalistas.

“Está trazendo coisas novas para vocês (jornalistas), né. A gente que acompanha futebol já sabe que ele joga assim”, começou a responder Carille quando questionado sobre as novidades que Sampaoli vem trazendo ao Brasil com seu trabalho, em um estilo de jogo mais propositivo.

“Jogou assim na seleção do Chile, onde fez um grande trabalho, tentou jogar assim com a Argentina, mas não tinha as pelas, precisou mudar”, continuou o comandante alvinegro, que já encarou Sampaoli em janeiro, em um amistoso de pré-temporada, também em Itaquera.

Apesar das pequenas indiretas com relação aos jornalistas presentas na sua entrevista coletiva pós-empate por 1 a 1 com o São Bento, em Sorocaba, o chefe corintiano reconheceu que pode incluir novidades ao seu trabalho com base no que vem fazendo Sampaoli.

“Excelente profissional, a gente tem que dar força para que ele fique mais tempo para a gente aprender mais com o passar do tempo. Mas novidade, mesmo, não tem”, concluiu Carille, encerrando a entrevista logo na sequência.

Com 14 pontos conquistados, o Timão está um à frente da Ferroviária, segunda do Grupo C, e quatro acima do Bragantino, terceiro colocado. O elenco folga por dois dias neste Carnaval e retoma os trabalhos na tarde de terça-feira, já visando ao clássico.