Carille diz que é contra vetar ida de atletas para suas seleções

O técnico Fábio Carille foi questionado mais de uma vez sobre a ausência de opções no banco de reservas na partida contra o Flamengo, na terça-feira, principalmente com a cessão de Pedrinho e Mateus Vital para a Seleção Olímpica. Agora desfalcado também do goleiro Cássio e do lateral direito Fagner, a serviço da Seleção principal, ele demonstrou ter, como princípio, não vetar convocações de atletas.

“Eu tenho algumas coisas assim comigo, e eu trago isso. A gente não pode ficar vetando jogadores para Seleção. Quando convoca os melhores que o técnico acha, os clubes começam a barrar. Não acho certo”, disse o treinador, elogiando a performance da equipe mesmo com as ausências.

“Não temos que lamentar. Eu sabia do meu grupo, sabia dos problemas, sabíamos que faria falta, mas não temos que lamentar, estava tudo dentro da programação”, continuou o treinador, que já havia perdido alguns jogadores para partidas importantes, como Fagner no mata-mata do Paulista do ano passado.

A visão do comandante foi validada pelo diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves. Na avaliação do dirigente, é um caminho natural para os jogadores ser chamado às seleções dos seus países depois de um bom desempenho no Timão.

“Lógico que penso (igual a Carille), a decisão tomada de liberar os jogadores foi em conjunto, nossa. Entendemos que é importante para o jogador, para a carreira dele, para o clube. E tem a vontade dos jogadores também. Não tem que achar culpado, fizemos um excelente jogo”, avaliou Duílio.

Além do quarteto a serviço do Brasil, o treinador também já foi desfalcado na temporada pelas idas de Carlos Augusto à Seleção sub-20, Bruno Méndez, zagueiro da mesma categoria do Uruguai, e Ángelo Araos, meio-campista que, assim como Pedrinho e Vital, disputa o Torneio Maurice Revelló, na França, só que com o Chile.